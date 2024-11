Corbo, Pavarese, Verna, Muselli, Agostini e Petrazzuolo NM LIVE

Corbo: “Napoli, occorre un’alternativa a Buongiorno, Conte migliora i calciatori” a Napoli Magazine Live

ANTONIO CORBO, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Come può lavorare un allenatore senza i nazionali? Deve ringraziare di avere tutti questi calciatori in nazionale. Le parole di De Laurentiis e Conte? Si è parlato molto del rigore. Questa è stata una buona occasione per colmare gli spazi vuoti. Il rigore per me non c’era e Conte ne ha fatto una questione più importante, perchè è stata una buona occasione per l’allenatore per dire che sa come si muovono. De Laurentiis è apparso proprio nelle funzioni di presidente, per dare manforte a Conte. Mi sta piacendo che il Napoli sia primo. Conte ha vinto sempre con squadre muscolari e sa benissimo gestire squadre importanti. Non mi sembra un costruttore, ma migliora i calciatori. Mercato di gennaio? Serve un sostituto di Buongiorno, ma preferisco non fare nomi. La Nazionale per Lukaku? Può essere importantissima dal punto di vista mentale. Il problema del Napoli non è Lukaku, che sta facendo il suo lavoro. Lukaku è una persona perbene, De Laurentiis ha ascoltato Conte. Mi dispiace che, solo dopo pochi mesi, qualcuno ha da ridire su Lukaku, che sta facendo il suo dovere, come fatto contro l’Inter. Spero che Gilmour riacquisti delle posizioni e possa offrire delle buone prestazioni”. NM LIVE – Pavarese: “Il Napoli può puntare allo Scudetto, Conte ha ridato a tutti il senso di appartenenza, Nazionale importante per Lukaku” NAPOLI – GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Che consapevolezza c’è nel Napoli dopo la partita contro l’Inter? Certe partite non hanno bisogno di discorsi motivazionali. Conte ha ridato a tutti il senso di appartenenza e responsabilità, nel rappresentare la tifoseria e la città di Napoli. La posizione in classifica ti da quel quid in più per confermare quello che è stato ottenuto. Noi adesso siamo la preda e dobbiamo agire con grande intelligenza. Ranieri alla Roma? E’ la persona giusta per risollevare la Roma, l’ambiente conta tanto su di lui. E’ chiaro che Ranieri ha fatto la storia della Roma e potrebbe restare come dirigente, per mettere a disposizione la sua esperienza. Il cammino è ancora lungo, ma credo che il Napoli sia in linea con le aspettative. Non ci aspettavamo un campionato così livellato, ma credo se la giocheranno Napoli e Inter, con il terzo in comodo che può essere l’Atalanta, che è destinata ad arrivare abbastanza in alto. Le energie della Champions saranno dispendiose e credo che il Napoli avrà la meglio su tutti. Noi abbiamo la fortuna di aver già commesso errori di valutazione, nella settimana tra il match col Modena e quello col Verona. Per vincere lo Scudetto non puoi sbagliare con le squadre di medio-bassa classifica, poi è chiaro che gli scontri diretti sono importanti. La Nazionale per Lukaku? E’ importante come lo è per Buongiorno”. NM LIVE – Carlo Verna: “Napoli, il primo posto è significativo, sono d’accordo con lo sfogo di Conte, il Var deve essere una certezza” NAPOLI – CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Quali difetti deve eliminare il Napoli? Deve tenere a regime dei calciatori come Kvaratskhelia e Lukaku. Sarebbe un bene per Lukaku non sprecare le energie in Nazionale, per conservarsi per il match contro la Roma. La posizione di Kvaratskhelia va rivista, perché lo vedo sacrificato, ma lasciamo fare a Conte. Il Napoli è primo in classifica ed è significativo, non mi sembra poco il fatto che abbia già affrontato Inter, Milan e Juventus. I difetti della classe arbitrale? Sono d’accordo con lo sfogo di Conte: determinate scelte sono impattanti. Il Var deve garantire che la decisione sia conforme alle regole. Preferisco tornare al calcio di una volta, se non c’è questa certezza”. NM LIVE – Muselli: “Napoli, Conte ha in mano la squadra, terrei Raspadori, a gennaio serve qualcosa in difesa” NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Dal linguaggio del corpo di Conte, si vede che l’allenatore ha in mano la squadra. La partita con l’Inter è andata bene, anche per il risultato. Conte e De Laurentiis uniti? Penso che a questo giro l’hanno dimostrato bene. Conte ha detto la sua senza pestare i piedi a De Laurentiis e De Laurentiis ha accompagnato il suo allenatore. Dal punto di vista comunicativo, abbiamo fatto delle cose interessanti questa volta. Nella lontananza si sono ritrovati, è stata una mossa che a me è piaciuta. Mercato di gennaio? Per la prima volta ho pensato che siamo un po’ corti. Serve qualcosa in difesa e forse anche qualcosa per mantenere un certo livello. Raspadori lo terrei sempre, ma utilizzato con il contagocce e questo dispiace. Può fare tanto, può ancora crescere e non sta facendo un lavoro di maturazione. Non lo manderei all’Atalanta, che è una squadra forte, perchè andresti a rafforzare ancora di più una squadra che è già pericolosa. Mi piacerebbe rivederlo forte nel Napoli. A gennaio prenderei un calciatore che già conosce la Serie A. Lo vediamo con Gilmour, che è forte, ma sta riscontrando problemi di ambientamento. Il fatto che Simeone e Raspadori vogliono rimanere fa capire quanto è importante il lavoro di Conte. Le cifre per Simeone sono anche abbastanza basse, perché se trova continuità, trova anche i gol”. NM LIVE – Massimo Agostini: “Il Napoli ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica, la Nazionale può essere utile per Lukaku” NAPOLI – MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Quanto è importante per Lukaku ritrovare la Nazionale? Per un attaccante che non sta rendendo quello che ci si aspettava, giocare fa sempre bene. Il minutaggio nelle gambe è molto importante, per ritrovare il ritmo e la sensazione di andare in gol. Gli può dare quella volata per riprendere la condizione nel migliore dei modi. Penso che con il lavoro che sta facendo Conte, può tornare a livelli importanti, ma con lui qualcosa succede sempre quando è in attacco. Il vantaggio di un punto in classifica quanto pesa? Dopo la sconfitta con l’Atalanta, non era facile giocare con l’Inter, ma prima della partita dicemmo che era diversa dal match con l’Atalanta. Il Napoli ha messo in difficoltà l’Inter e ha saputo gestire. Penso che quel punto preso a Milano è strameritato e il Napoli ha dimostrato di meritare il primo posto. Le parole di Conte? Non è il primo che si è esposto, l’ha fatto Nesta e anche Fonseca. Il Var deve essere un aiuto in più per determinate decisioni. Una decisione vista con più occhi, può aiutare l’arbitro di gara. Non si capisce il perché non viene usato sempre. C’è ancora un po’ di confusione, ma è stato messo per aiutare. Credo che Conte e gli altri un po’ di ragione ce l’hanno, poi è difficile dare un giudizio. Il var deve aiutare l’arbitro e dare chiarezza su determinate decisioni. Anche i calciatori in campo hanno il timore dei vari contatti in area di rigore. Quando vai in contrasto, non hai più l’appoggio delle braccia, che devi tenere dietro. Ranieri alla Roma? E’ l’intuizione giusta della società, per dare tranquillità all’ambiente. Potrebbe essere la svolta per la Roma e alla ripresa può essere una partita difficile per il Napoli”. NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, piacciono Skriniar e Kiwior, Bonny? Solo in un caso, ultime di mercato” NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Zerbin potrebbe rientrare eventualmente come contropartita per arrivare a Bonny del Parma, valutato 20 milioni di euro. Quest’operazione si potrebbe verificare solo se nel caso in cui dovesse andare via Raspadori, che piace a Milan, Atalanta e Juventus. Il Napoli preferirebbe, nel caso, darlo ad un club estero. Per la difesa, al Napoli piace Skriniar, anche se è una pista difficile per l’ingaggio che si aggira sui 9 milioni di euro, come pure Kiwior, che aspetta una risposta dalla Juventus. Entrambi piacciono ai bianconeri. Dorgu è valutato 25 milioni, oltre a lui il Napoli segue anche Singo. In attacco, Simeone piace al Torino, ma sia lui che Raspadori si trovano bene a Napoli e non faranno pressioni per andare via”. RIPRODUZIONE DEL TESTO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DEL NOME DEL PROGRAMMA: “NAPOLI MAGAZINE LIVE”. NM LIVE – Pavarese: “Il Napoli può puntare allo Scudetto, Conte ha ridato a tutti il senso di appartenenza, Nazionale importante per Lukaku” NAPOLI – GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Che consapevolezza c’è nel Napoli dopo la partita contro l’Inter? Certe partite non hanno bisogno di discorsi motivazionali. Conte ha ridato a tutti il senso di appartenenza e responsabilità, nel rappresentare la tifoseria e la città di Napoli. La posizione in classifica ti da quel quid in più per confermare quello che è stato ottenuto. Noi adesso siamo la preda e dobbiamo agire con grande intelligenza. Ranieri alla Roma? E’ la persona giusta per risollevare la Roma, l’ambiente conta tanto su di lui. E’ chiaro che Ranieri ha fatto la storia della Roma e potrebbe restare come dirigente, per mettere a disposizione la sua esperienza. Il cammino è ancora lungo, ma credo che il Napoli sia in linea con le aspettative. Non ci aspettavamo un campionato così livellato, ma credo se la giocheranno Napoli e Inter, con il terzo in comodo che può essere l’Atalanta, che è destinata ad arrivare abbastanza in alto. Le energie della Champions saranno dispendiose e credo che il Napoli avrà la meglio su tutti. Noi abbiamo la fortuna di aver già commesso errori di valutazione, nella settimana tra il match col Modena e quello col Verona. Per vincere lo Scudetto non puoi sbagliare con le squadre di medio-bassa classifica, poi è chiaro che gli scontri diretti sono importanti. La Nazionale per Lukaku? E’ importante come lo è per Buongiorno”. NM LIVE – Carlo Verna: “Napoli, il primo posto è significativo, sono d’accordo con lo sfogo di Conte, il Var deve essere una certezza” NAPOLI – CARLO VERNA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Quali difetti deve eliminare il Napoli? Deve tenere a regime dei calciatori come Kvaratskhelia e Lukaku. Sarebbe un bene per Lukaku non sprecare le energie in Nazionale, per conservarsi per il match contro la Roma. La posizione di Kvaratskhelia va rivista, perché lo vedo sacrificato, ma lasciamo fare a Conte. Il Napoli è primo in classifica ed è significativo, non mi sembra poco il fatto che abbia già affrontato Inter, Milan e Juventus. I difetti della classe arbitrale? Sono d’accordo con lo sfogo di Conte: determinate scelte sono impattanti. Il Var deve garantire che la decisione sia conforme alle regole. Preferisco tornare al calcio di una volta, se non c’è questa certezza”. NM LIVE – Muselli: “Napoli, Conte ha in mano la squadra, terrei Raspadori, a gennaio serve qualcosa in difesa” NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Dal linguaggio del corpo di Conte, si vede che l’allenatore ha in mano la squadra. La partita con l’Inter è andata bene, anche per il risultato. Conte e De Laurentiis uniti? Penso che a questo giro l’hanno dimostrato bene. Conte ha detto la sua senza pestare i piedi a De Laurentiis e De Laurentiis ha accompagnato il suo allenatore. Dal punto di vista comunicativo, abbiamo fatto delle cose interessanti questa volta. Nella lontananza si sono ritrovati, è stata una mossa che a me è piaciuta. Mercato di gennaio? Per la prima volta ho pensato che siamo un po’ corti. Serve qualcosa in difesa e forse anche qualcosa per mantenere un certo livello. Raspadori lo terrei sempre, ma utilizzato con il contagocce e questo dispiace. Può fare tanto, può ancora crescere e non sta facendo un lavoro di maturazione. Non lo manderei all’Atalanta, che è una squadra forte, perchè andresti a rafforzare ancora di più una squadra che è già pericolosa. Mi piacerebbe rivederlo forte nel Napoli. A gennaio prenderei un calciatore che già conosce la Serie A. Lo vediamo con Gilmour, che è forte, ma sta riscontrando problemi di ambientamento. Il fatto che Simeone e Raspadori vogliono rimanere fa capire quanto è importante il lavoro di Conte. Le cifre per Simeone sono anche abbastanza basse, perché se trova continuità, trova anche i gol”. NM LIVE – Massimo Agostini: “Il Napoli ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica, la Nazionale può essere utile per Lukaku” NAPOLI – MASSIMO AGOSTINI, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Quanto è importante per Lukaku ritrovare la Nazionale? Per un attaccante che non sta rendendo quello che ci si aspettava, giocare fa sempre bene. Il minutaggio nelle gambe è molto importante, per ritrovare il ritmo e la sensazione di andare in gol. Gli può dare quella volata per riprendere la condizione nel migliore dei modi. Penso che con il lavoro che sta facendo Conte, può tornare a livelli importanti, ma con lui qualcosa succede sempre quando è in attacco. Il vantaggio di un punto in classifica quanto pesa? Dopo la sconfitta con l’Atalanta, non era facile giocare con l’Inter, ma prima della partita dicemmo che era diversa dal match con l’Atalanta. Il Napoli ha messo in difficoltà l’Inter e ha saputo gestire. Penso che quel punto preso a Milano è strameritato e il Napoli ha dimostrato di meritare il primo posto. Le parole di Conte? Non è il primo che si è esposto, l’ha fatto Nesta e anche Fonseca. Il Var deve essere un aiuto in più per determinate decisioni. Una decisione vista con più occhi, può aiutare l’arbitro di gara. Non si capisce il perché non viene usato sempre. C’è ancora un po’ di confusione, ma è stato messo per aiutare. Credo che Conte e gli altri un po’ di ragione ce l’hanno, poi è difficile dare un giudizio. Il var deve aiutare l’arbitro e dare chiarezza su determinate decisioni. Anche i calciatori in campo hanno il timore dei vari contatti in area di rigore. Quando vai in contrasto, non hai più l’appoggio delle braccia, che devi tenere dietro. Ranieri alla Roma? E’ l’intuizione giusta della società, per dare tranquillità all’ambiente. Potrebbe essere la svolta per la Roma e alla ripresa può essere una partita difficile per il Napoli”. NM LIVE – Petrazzuolo: “Napoli, piacciono Skriniar e Kiwior, Bonny? Solo in un caso, ultime di mercato” NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Zerbin potrebbe rientrare eventualmente come contropartita per arrivare a Bonny del Parma, valutato 20 milioni di euro. Quest’operazione si potrebbe verificare solo se nel caso in cui dovesse andare via Raspadori, che piace a Milan, Atalanta e Juventus. Il Napoli preferirebbe, nel caso, darlo ad un club estero. Per la difesa, al Napoli piace Skriniar, anche se è una pista difficile per l’ingaggio che si aggira sui 9 milioni di euro, come pure Kiwior, che aspetta una risposta dalla Juventus. Entrambi piacciono ai bianconeri. Dorgu è valutato 25 milioni, oltre a lui il Napoli segue anche Singo. In attacco, Simeone piace al Torino, ma sia lui che Raspadori si trovano bene a Napoli e non faranno pressioni per andare via”. RIPRODUZIONE DEL TESTO CONSENTITA PREVIA CITAZIONE DEL NOME DEL PROGRAMMA: “NAPOLI MAGAZINE LIVE”.