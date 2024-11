NATIONS LEAGUE – La Nazionale di Spalletti, batte il Belgio e guadagna i quarti di finale della competizione, sugli scudi Di Lorenzo e Buongiorno

Missione compiuta per la nostra Nazionale, che, ieri sera, a Bruxelles nello stadio ex Hysel, ha sconfitto i padroni di casa del Belgio, per 1 a 0, con la prima rete azzurra dell’ex milanista Tonali, che ha spinto in rete, a porta vuota, un assist al bacio del “napoletano” Di Lorenzo,il quale, assieme al compagno di club Buongiorno, è stato un baluardo insormontabile al punto che i due difensori si sono dimostrati tra i migliori in campo. In virtù di questo successo l’Italia di Spalletti, con una giornata di anticipo, raggiunge i quarti di finale di Nations League e domenica, a San Siro, contro la Francia, già battuta all’andata, anche perdendo ma con un solo gol di scarto, manterrà il primato del girone e diventerà testa di serie per le qualificazioni ai Mondiali 2026. . Per l’ex tecnico del Napoli, si tratta di un grande traguardo: ha rifondato la compagine italiana, dopo il bruttissimo Europeo di giugno. Nelle cinque gare, finora disputate nella manifetazione, ha conseguito quattro vittorie e un pari, un risultato molto brillante che ridà fiducia a tutto l’ambiente azzurro. Finalmente, i tifosi hanno ritrovato una squadra, dopo anni di tormenti in cui, per ben due volte di seguito, non abbiamo partecipato aicampionati del mondo e siamo usciti dal torneo continentale a testa bassa. Nel dopo partita Luciano Spalletti euforico per il successo ha avuto parole di elogio per i suoi ragazzi.