La Salernitana dà una mano al Napoli, fermando il Milan sul pari

Nell’anticipo di ieri sera all’Arechi, la Salernitana ha giocato per sé e per gli azzurri, frenando la corsa della capolista Milan che ha chiuso il match sul 2 a 2, rischiando pure di perdere, dopo che i gramata del neo allenatore Nicola, avevano ribaltato il risultato dopo il gol del vantaggio rossonero di inizio partita. Ora sta al Napoli cogliere al volo il favore fattogli dalla squadra corregionale, andando a vincere in quel di Cagliari, domani, nel posticipo, per affiancare, nuovamente la formazione di Pioli, probabilmente al secondo posto, dal momento che quest’oggi l’Inter, al Meazza, contro il Sassuolo, ha la ghiotta occasione di riprendersi la vetta della classifica, battendo i neroverdi. Nello stesso tempo gli azzurri, con un successo sui sardi, ricambierebbero il piacere alla Salernitana. La cosa positiva di questa stagione, nettamente differente dalla ultime, è che la lotta scudetto rimane apertissima ed è inutile cimentarsi in calcoli. Da una giornata all’altra può succedere di tutto. Nessun risultato è scontato, anche per l’undici di Spalletti, non sarà affatto facile far suo il match contro l’ex Mazzarri. Le motivazioni però, dall’una e dall’altra parte, di sicuro, non mancheranno.