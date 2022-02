SERIE A – Anticipi del sabato, 26esimo turno, la capolista frena a Salerno

Ben dieci reti nei tre anticipi del sabato di serie A, relativo agli anticipi del 26esimo turno. Il Milan capolista ha frenato la sua corsa, impattando per 2 a 2 contro la Salernitana, all’Arechi, rischiando addirittura di perdere contro l’ultima della classe. Nelle altre partite giocate ieri, pari, in rimonta, anche della Roma, in casa, contro il Verona, con l’identico punteggio. Infine vittoria della Sampdoria, firmata da una doppietta del sempreverde Quagliarella, a Marassi, con l‘Empoli. La domenica calcistica vedrà quest’oggi altre cinque gare, a cominciare da Fiorentina- Atalanta, all’ora di pranza per finire, in serata con il posticipo tra Udinese e Lazio. A chiudere questa giornata, Cagliari – Napoli e Bologna – Spezia, che si disputeranno, domani, rispettivamente alle 19 e alle 21.