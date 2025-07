Stellini – Il secondo di Conte, in avanscoperta al ritiro di Dimaro – Folgarida, per le verifiche

Ieri, l’allenatore in seconda di Antonio Conte si è recato in Val di Sole località del Trentino, per verificare le strutture del primo ritiro estivo di Dimaro – Folgarida., che inizierà il prossmo 17 luglio. Una bella novità per quest’anno per il tecnico azzurro che avrà a sua disposizione un secondo campo di calcio dalle dimensioni un pò più piccole del normale. Il terreno di gioco nuovo sarà allestito vicino a quello principale degli allenamenti ed Antonio Conte potrà utilizzarlo per situazioni specifiche di un giocatore o di un gruppo, tenendo contemporaneamente sott’occhio gli altri giocatori. I lavori termineranno qualche giorno prima dell’arrivo degli azzurri che potranno godersi ancora un paio di settimane di vacanza. Naturalmente il raduno della rosa avverrà 48 ore prima, in quel di Castel Volturno. In quel giorno tutti, dopo i convenevoli tra calciatori, tecnico e stasff , saranno sottoposti alle rituali visite mediche. Il tecnico salentino si augura che, per il 17, data di inzio preparazione precampionato, potrà avere alle sue dipendenze, almeno, il70% della rosa.