PRIMO LUGLIO 2025 – Apre oggi, ufficialmente, il calciomercato estivo, ora si fa sul serio

Da oggi e fino alle 20 del primo settembre prossimo è aperta, in via ufficiale, la sessione estiva del calciomercato 2025. Tanti affari bolono in pentola; molto attivo il Napoli che dopo gli arrivi di De Bruyne e Marianucci sta per chiudere il terzo acquisto, ovvero l’olandese del Psv Noa Lang, già inseguito invano, a gennaio scorso. La campagna di rafforzamento d’estate costituisce sempre un carico di emozioni, specialmente per i tifosi, i quali non vedono l’ora di guardare, all’opera, i nuovi calciatori, a loro dire più forti di quelli che partono perr altri lidi. Per quanto riguarda i club, ci sono dirigenti in cerca di affari o colpi sensazionali, magari a buon prezzo, dopo aver fatto cassa con le eventuali cessioni di calciatori che non fanno parte dei piani del tecnico. Attendendo le ufficialità di acquisti andasti a buon fine, ieri, moltissime novità: fra tyrattaive concluse e contatti intensi,insomma le varie big di A sono all’opera al fine di rafforzare la rosa, colmando le lacune intravistenel torneo chiusi poco più di un mese fa. Come dicevamo, a far da padrona, in questa sessione vi è la società di De Laurentiis che ha più volte dichiarato di voler investire circa 200 milioni di euro per regalare a Conte calciatori top che possano fare la differenza in tutte le competizioni. Il Napoli non molla le piste Beukema e Ndoye del Bologna che, tuttavia, resta fermo sulle sue richieste, 80 milioni per cedere i due gioielli. Cifra considerata troppo alta da De Laurentiis. Manna, avendo il si di entrami i calciatori rossoblù farà ancora pressione su Sartori per tentare di far venire, il club emiliano, a miti prtese. Nell’affare potrebbe entrare l’esterno basso Zanoli che piace a Italiano. Intanto, da stamane, Victor Osimhen torna ade essere un attaccante del Napoli; il nigeriano è in vacanza e non intende parlare del suo futuro, per ora. Il suo entourage, nel frattempo, cerca di trovargli una soluzione ma se non arriverà la cessione prima del 15 del mese, l’ex Lille dovrà presentarsi al raduno azzurro in quel di Castel Volturno. Da parte sua, la società partenopea non vuole che si ripeta ciò che accadde un’estate fa, quindi ha intenzione di chiudere al più presto possibile tale tormentone. L’attaccante, reduce dal prestito al Galatasaray deve obbligatoriamente prendere una decisione definitiva, altrimenti sarà relegato in Tribuna a far da spettatore per tutta la stagione che verrà. Non penso che una situazione del genere gli convenga.