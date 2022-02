Serie A: Salernitana e Genoa verso la retrocessione, in quota il Cagliari vede la salvezza ai danni del Venezia

ROMA – Muovono ancora la classifica Salernitana e Genoa, ma l’ennesimo pareggio consecutivo – il terzo per i granata, il quarto per i liguri – non migliora la situazione delle ultime due della classe, sempre più vicine alla retrocessione. Secondo i betting analyst di Stanleybet.it la discesa in serie cadetta di entrambe le formazioni si trova in quota a 1,15, mentre tra le due squadre attualmente al terz’ultimo posto, Venezia e Cagliari, rischiano di più i lagunari, nonostante gli ultimi due risultati positivi, offerti a 1,65 contro il 2,25 dei sardi, autori finora di un girone di ritorno di assoluto livello. Con una classifica così corta nelle parti bassi rischia anche lo Spezia di Thiago Motta a quota 3,50 mentre vale 5,50 volte la posta la retrocessione dell’Udinese, e si sale a 6,50 l’arrivo della Samp, rinfrancata dalla cura Giampaolo, tra le ultime tre del campionato. RED/Agipro