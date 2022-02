ANTICIPI di A, 27esima giornata – Le due milanesi frenano ancora

Giocati ieri i primi due anticipi di serie A, validi per la 27esma giornata: sono scesi in campo il Milan contro l’Udinese, a San Siro e l‘Inter, a Marassi contro il Genoa. Le due gare si sono concluse, entrambe, sul risultato di parità, 1-1, il finale degli uomini di Pioli, mentre i nerazzurri hanno impattato, a reti bianche. Dunque, le due milanesi frenano ancora, come se aspettassero il ritorno del Napoli, che domani sera, all’Olimpico, contro la Lazio dell’ex Sarri, potrebbero acciuffare il Milan, in testa e sorpassare la squadra di Simone Inzaghi. Tuttavia gli azzurri, spesso, hanno mancato l’obiettivo. Insomma, pare proprio che i pareggi siano contagiosi in vetta alla classifica.