Per Napoli – Milan scelta quasi obbligata dell’Aia, l’arbitro deve essere Orsato di Schio

Molto probabilmente nel pomeriggio odierno saranno diramate le designazioni arbitrali per la ventottesima giornata di campionato. Match clou, naturalmente sarà Napoli – Milan, posticipo di domenica sera al Maradona di Fuorigrotta. Napoli e Milan sono le due compagini che hanno subito il maggior numero di torti arbitrali, per cui impossibile far dirigere questa partita ad un direttore di gara di prima mano, senza esperienza. La grande ’importanza della supersfida tra azzurri e rossoneri, la quale dovrà essere giocata senza possibilità di polemiche e veleni per qualche errore di un arbitro, seppur in buona fede, farebbe pensare ad un solo nome ovvero quello del signor Daniele Orsato di Schio, in provincia di Vicenza. Dunque, per l’Aia si tratta di una scelta quasi obbligata, non c’è alternativo, nessun altro può dirigere il big match se non Orsato. Inoltre dovrà avere pure l’aiuto di due esperti in sala Var, due arbitri molto attenti e fiscali che sappiano fare appieno il loro dovere in caso di necessità.