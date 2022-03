Prima semifinale Coppa Italia – Pari, a reti bianche, tra Milan e Inter

Si è disputato, ieri sera a San Siro, il primo match di andata della semifinale di Coppa Italia tra il Milan e l’Inter. La gara è terminata con il punteggio di 0 a 0 che demanda tuto al match di ritorno del 20 aprile prossimo. Per la cronaca è stato un derby molto equilibrato e malgrado non ci siano state reti, non sono mancate le occasioni. Nella prima frazione di gioco ha fatto molto meglio il Milan che ha sfiorato il vantaggio per due volte, con un tiro di Saelemaekers respinto da Handanovic e con una conclusione di Theo Hernandez fuori di un niente.. Nel secondo tempo, l’Inter ha risposto con qualche ripartenza interessante ma nulla di più. Ancora una volta i nerazzurri non sono riusciti a trovare la via del gol, un dato molto sconcertante visto che la squadra di Inzaghi ha il miglior attacco del campionato. Bellissima iniziativa sugli spalti del Meazza dove sono state sventolate migliaia di bandiere dell’Ucraina in segno di solidarietà con il popolo di quella terra assediata dalla Russia di Putin. Stasera va in scena la seconda semifinale, al Franchi di Firenze dove si incrociano Fiorentina e Juve. Vlahovic torna nella sua vecchia città con la fama di traditore: come sarà accolta dalla tifoseria viola?