Kim: “Lasciare il Napoli? Non ci penso, ora vogliamo scudetto e Champions”

Kim Minjae spegne le voci di calciomercato. Il difensore centrale del Napoli ha parlato direttamente dal ritiro della Corea del Sud, impegnata in amichevoli internazionali nella sosta per le Nazionali attualmente in corso.

“Non posso essere infastidito dai rumours di mercato – le parole di Kim tradotte da Napoli News Korea -. Sono concentrato solo sul Napoli, non penso a queste sciocchezze. La stagione non è ancora finita e dobbiamo restare vigili”.

“Mancano ancora tante partite importanti e vogliamo vincerle tutte per fare più punti possibili in campionato – ha aggiunto -. Poi penseremo alla Champions, l’idea è puntare in quella direzione”.

“Il premio di giocatore del mese? Quest’anno l’ho ricevuto una volta, fa piacere ricevere premi individuali. Se fai bene come squadra arrivano anche quelli. Punto ad entrare nella Top 11 di fine stagioni”, ha concluso.

