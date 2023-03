Esclusiva PA – Filippo Galli: “Il Napoli può aprire un ciclo importante. Oggi è un calcio più frenetico. Sono favorevole all’aggiunta del tempo effettivo”

Abbiamo il piacere di avere con noi l’ ex difensore del Milan, Filippo Galli, vincitore di 5 Scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 2 Coppe dei Campioni, tre Coppe Uefa e due Coppe Intercontinentali. Con Filippo c’è stata l’ occasione per parlare del campionato del Napoli e di altri importanti temi che riguardano il mondo del calcio.

Filippo, ci dai un tuo giudizio su questo Napoli che sta incantando un po’ tutti?

“In realtà, già lo scorso anno il Napoli aveva fatto vedere cose interessanti. La piacevole sorpresa è stata quella di vedere un club altamente competitivo nonostante le cessioni di calciatori importanti come Mertens, Koulibaly e Insigne. I nuovi arrivi hanno alzato il valore tecnico della squadra. Poi c’è stato un grande lavoro di Spalletti e del management societario. Complimenti”.

Quali sono le maggiori difficoltà che un difensore incontra nella marcatura di due giocatori come Osimhen e Kvaratskhelia?

“Innanzitutto, al di là delle due individualità, il Napoli ha una notevole capacità di variare il suo gioco. Kvaratskhelia è un calciatore imprevedibile e difficile da marcare perché le sue giocate sono difficili da leggere. Kvara è un calciatore che può andare a destra oppure a sinistra e poi ha questo cambio di direzione che per un difensore è difficile da individuare. Osimhen è possente e veloceun c. E’ un calciatore che cerca molto la profondità. Quando prende posizione è difficile da contrastare per qualsiasi difensore. Nonostante la sua altezza ha una tecnica che gli permette di fare ottime giocate anche nel breve. E’ difficile trovare calciatori alti e ben strutturati con una tecnica come la sua. Sia lui che Kvara sono complementari”.

Questa squadra può aprire un ciclo importante?

“Lo può aprire sicuramente, anche se poi bisognerà tenere conto delle ‘sirene’ straniere, soprattutto quelle inglesi. Sarà importante la volontà dei giocatori. Il Napoli, però, ha mostrato di saper sostituire partenze importanti con altrettanti calciatori di valore”.

In 20 giorni il Napoli incontrerà tre volte il Milan, una volta in campionato e due in Champions. Per quanto riguarda quest’ultima competizione, che tipo di gara ti aspetti e quali possono essere le insidie per le due squadre?

“Nella doppia sfida il Milan potrebbe trarre qualche vantaggio. In campionato il Napoli ha dimostrato la sua forza. Sono due gare dove bisognerà limitare al minimo gli errori. Il Napoli è favorito ma nella doppia sfida può accadere di tutto”.

Rispetto a quando giocavate voi, il calcio è cambiato dal punto di vista della velocità a discapito della tecnica. Personalmente sono rimasto affezionato a quel tipo di calcio. Qual è il tuo pensiero?

“Hai ragione. C’è una maggiore frenesia che porta a non avere il controllo del gioco, cosa che il Napoli sta dimostrando di saper fare. E’ chiaro che la frenesia non aiuta a vedere gesti tecnici in grado di attrarre l’attenzione e suscitare particolari emozioni”.

Restiamo per un attimo al calcio dsei nostri tempi: trovi che oggi vi sia maggiore povertà di grandi campioni: ricordiamo i vari Gullit, Careca, Van Basten, Alemao e tanti altri?

“All’epoca, se ricordate, gli stranieri erano attratti dal nostro paese. Da poco erano state aperte le frontiere italiane e tutti volevano venire a giocare nella nostra nazione. Oggi lo scenario è cambiato perchè ci sono i soldi della Premier inglese. In Italia, anche le cosiddette provinciali avevano grandi calciatori importanti come Elkjaer e via dicendo. I migliori erano da noi. Oggi non è più così”.

Sei favorevole all’introduzione del tempo effettivo?

“Certo. I tempi di gioco continuano a diminuire. Il tempo effettivo sarebbe una soluzione interessante”.

Alcune nuove regole, come quella che prevede l’interruzione di un’azione anche in caso di fuorigioco, per molti atleti è un po’ snervante. La cambieresti?

“Mi dispiace molto vedere atleti che esultano dopo un gol e poi sono costretti a ‘rimangiarsi’ questa gioia. Hai ragione, andrebbero fatte delle serie valutazioni. A volte la tecnologia tende un po’ a rendere meno umane certe situazioni”.

Dal punto di vista della sicurezza per chi va allo stadio, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti ciò che è accaduto in Napoli-Eintracht Francoforte. Non è questa la sede per capire cosa non abbia funzionato, ma è evidente che qualcosa non sia andata per il verso giusto. Questo è un problema serio che ha bisogno di una soluzione. Cosa ne pensi?

“Una cosa è certa, le responsabilità sono un po’ da suddividere. E’ chiaro che l’Italia non ne esce bene. E’ un tema importante che merita approfondimenti da parte degli organi preposti. C’è ancora molto da fare”.