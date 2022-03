IL FISCHIETTO – Ufficiale la designazione di Orsato di Schio per Napoli vs Milan

Come era ampiamente nelle previsioni della vigilia, l’AIA ha scelto per il big match Napoli vs Milan, posticipo di domenica sera valido per la nona giornata del girone di ritorno di serie A, il signor Daniele Orsato di Schio, Vicenza. Assieme al fischietto veneto ci saranno gli assistenti Preti e Giallatini, il quarto uomo Campione e per finire al Var Valeri e Vivenzi. L’ultima sua apparizione con la squadra azzurra risale alla partita Napoli – Lazio 4-0 del novembre 2021. Negli altri 34 precedenti il Napoli ha conquistato nove vittorie, altrettanti pareggi e 16 sconfitte.