Gli interventi di Bruno Longhi e Beppe Incocciati a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Bruno Longhi, giornalista.

“Mi sono fatto un’idea ben precisa: non esistono più le partissime decisive. Abbiamo visto anche i derby di Milano, la trappola è sempre dietro l’angolo. Le piccole giocano tutte bene o sono attrezzate per far giocare male le grandi. Inter-Salernitana ormai non è più una partita scontata. Chiaramente se il Napoli dovesse vincere contro il Milan gli toglierebbe 3 punti. Un mese e mezzo fa si parlava dell’ipoteca dell’Inter, poi è successo ciò che è successo. Questo è il bello del campionato, è imprevedibile. Il Napoli sta tornando a esprimersi come a inizio campionato, l’Inter sta provando a ritrovare la via”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Beppe Incocciati, allenatore.

“Il Milan ha le polveri bagnate lì davanti così come anche l’Inter. Il Napoli resta la miglior difesa, deve alzare un po’ il livello realizzativo perché si è fermato un po’ per strada. Siamo a ridosso della fine del campionato, il Napoli deve aumentare l’apporto offensivo. Gli attaccanti hanno la responsabilità di chiudere le partite ma non dipende solo da loro. Certo, l’imprevedibilità degli attaccanti dev’essere messa a disposizione sempre”