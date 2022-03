Europa e Conference League – Successi per Atalanta e Roma nell’andata degli ottavi di finale

Si sono disputati, ieri, le gare di andata degli ottavi di finale della seconda e terza competizione continentale; in Europa League, l’Atalanta, unica superstite italiana ha vinto, in rimonta, per 3 a 2, a Bergamo, contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, in virtù delle reti realizzate da Malinovsky e di una doppietta di Muriel. mentre in Conference League, la Roma ha espugnato il campo degli svizzeri del Vitesse per 1 a 0, grazie al gol di Oliveira.