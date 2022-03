Bellissima iniziativa di Koulibaly in risposta al vergognoso striscione dei tifosi gialloblù – Il difensore ha postato, su Instagram, il golfo di Napoli ed un cuore

Il fortissimo difensore azzurro Kalidou Koulibaly, oramai napoletano di adozione, ieri, insultato e offeso dalla tifoseria veronese, amareggiato come tutto il popolo partenopeo, per il vergognoso striscione dei supporters della Curva del Verona, ha voluto rispondere alle offese, con un post su Instagram, che raffigurava la meravigliosa immagine del golfo di Napoli, accompagnato da un cuore e le coordinate gps della città. Un bellissimo gesto del senegalese che evidenzia il grande amore per il capoluogo partenopeo ed i napoletani. La foto ha inorgoglito i tifosi azzurri, i quali, attraverso i social hanno pregato il gigante buono a restare a Napoli, per sempre. Anche in campo Koulibaly ha reagito con grande stile ai cori razzisti al suo indirizzo e contro il compagno Osimhen , quasi a dire,” io non vi calcolo e non vi sento”. Il nigeriano, poi, ha zittito i tifosi scaligeri sugli spalti con due gol vincenti. Migliore risposta non poteva esserci.