Ultimo posticipo di A, 29esimo turno – Lazio vittoriosa sul Venezia, biancolesti quinti in solitaria

Nell’ultimo posticipo relativo al 29esimo turno di serie A, ieri sera, allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di mister Sarri ha battuto di rigore, con Ciro Immobile, miglior goleador di tutti i tempi della squadra, con 144 reti, il Venezia, relegando la compagine lagunare al diciottesimo gradino in classifica, sul baratro della retrocessione. L’attaccante della provincia di Napoli, per la cronaca, ha superato il mitico Silvio Piola. I laziali, grazie a questo successo, scavalcano in un sol colpo, Atalanta e Roma e si piazzano in quinta posizione da soli, in piena zona Europa League.