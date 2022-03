Anticipi serie A 30esima giornata – Primo successo del nuovo Genoa

Giocati ieri, i primi due anticipi relativi alla 30esima giornata di serie A: dopo sette pareggi consecutivi, il nuovo Genoa del tecnico arrivato dalla Germania, ha, finalmente, conseguito il primo successo, a spese del Torino, sconfitto, al Ferraris per 1 a 0. Nel secondo match vittoria straripante del Sassuolo di Berardi, autore di una doppietta, che ha sommerso di reti il malcapitato Spezia che è tornato a casa con quattro palloni sul groppone ed uno solo all’attivo. Stamane si disputano altri tre anticipi; ad aprire il sabato di campionato sarà il Napoli di Spalletti, impegnato, alle 15, in casa contro l‘Udinese, seguirà alle 18 il match Inter – Fiorentina e quindi in serata toccherà alla capolista Milan che sarà di scena a Cagliari. Dunque le prime tre della classe giocheranno nella stessa giornata; gli azzurri tenteranno di bissare il successo di Verona per mettere pressione alle altre due contendenti al titolo.