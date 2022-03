CALCIOMERCATO – Gli occhi di De Laurentis puntati su Domenico Berardi

Calciomercato Napoli: Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, che ieri ha messo a segno una doppietta nell’anticipo con lo Spezia, è un nome che, sul taccuino del presidente De Laurentiis, è scritto da anni, per il patron azzurro ,infatti, il giocatore neroverde è stato sempre un suo pallino fisso; qualche sondaggio era già stato fatto con la società emiliana, a gennaio ma, per la prossima stagione, il Napoli è intenzionato a dare la caccia al forte attaccante classe 94, di origini calabresi, essendo nato a Cariati, in provincia di Cosenza. Giuntoli spera di definire l’operazione nel mercato estivo, quando, date le molte partenze, la compagine partenopea potrebbe subire un‘autentica rivoluzione. Del resto Berardi non disdegnerebbe un suo arrivo alla corte di Spalletti. A rendere nota la probabile trattativa tra il club di De Laurentiis e quello emiliano è stato il giornalista del “Corriere dello Sport” Fabio Mandarini, ai microfoni di un’emittente napoletana. Il giornalista ha anche affermato che al 90% il prossimo terzino sinistro azzurro sarà Olivera.