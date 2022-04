Benevento- Pisa 5-1: manita della Strega. Caserta può sorridere

La sfida col Pisa è la prima delle otto finali, così definite, che diranno se il Benevento approderà nuovamente all’Olimpo del calcio o se dovrà farlo attraverso il supplemento dei playoff. Andiamo con ordine, però, oggi c’è il Pisa di mister D’Angelo, avversario ostico che ha la migliore difesa della categoria. Infortunati Foulon e Glik, Letizia agirà sulla corsia difensiva sinistra, mente a destra c’è Elia. I centrali Vogliacco e Barba. Mediana formata da Calò in cabina di regia e Ionita e Acampora ai suoi lati. Tridente offensivo costituito da Insigne, Forte e Improta. Ospiti alle prese con le assenze di Hermannsson, Lucca e Marin, ma in attacco si affidano alla coppia Sibilli-Torregrossa con Benali a ridosso. Chiavi del centrocampo affidate a Nagy.

Ad arbitrare il match sarà il signor Antonio Di Martino

La gara

Ci prova subito il Benevento con un tiro dalla distanza dopo 2′ di Acampora che il portiere devia in n corner. Vantaggio della Strega al 3′ con Ionita, il quale approfitta di una respinta corta di Birindelli e scaraventa il pallone in rete. Al 5′ un traversone di Beruatto si stampa sulla traversa e per poco non beffa Paleari. Reattivo il Pisa: al 9′ Paleari che toglie dall’ incrocio dei pali un colpo di testa di Leverbe su angolo di Benali. Gara vibrante. È Birindelli del Pisa che calcia alto dopo una respinta corta di Paleari al 15′. Ritmo piacevole. Cross di Letizia al 18′ per la testa di Insigne che impegna Nicolas. Tiro a giro di Insigne al 31′ e pallone di poco fuori. Raddoppio del Benevento al 32′: azione insistita di Acampora che penetra in area di rigore e mette il pallone al centro che Caracciolo devia nella propria porta. Reattivo Paleari al 40′ su un tiro scoccato da Sibilli.Sfiora il 3-0 Forte con un colpo di testa al 42′ che sfiora il palo di pochissimo ben imbeccato da Acampora.

Al 49′ il Benevento sigla il 3-0 con Improta, bravo a superare di testa Nicolas approfittando di un cross di Insigne. Forte manda alto al 53′ colpendo il pallone di testa in maniera scoordinata. Pisa che si sbilancia e Benevento che prova ad approfittare degli ampi spazi concessi. Sfiora il poker Forte al 63′ ma è bravo Nicola a deviare la conclusione dell’attaccante. Poker che arriva al 69′ con Forte che devia in rete un cross di Improta. All’85’ Moncini si fa ipnotizzare da Nicolas. Il Pisa trova il gol della bandiera con Puscas imbeccato da Masucci. Cinquina del Benevento con Tello all’88’ servito da Calò. La Strega si aggiudica tre punti molto importanti.