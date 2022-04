Benvento-Pisa, Fabio Caserta: “Complimenti ai ragazzi. I conti si tirano alla fine”

Queste le dichiarazioni del tecnico del Benevento subito dopo la vittoria contro il Pisa:

“Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno vinto contro una squadra che nell’arco del campionato ha occupato sempre le parti alte della classifica. Siamo entrati in campo con il piede giusto e anche quando abbiamo disputato delle gare non belle, devo dire che i ragazzi hanno sempre dato tutto. Non solo Acampora e Ionita, anche Calò ha fatto bene. Conosco le sue qualità e so che può dare tanto. Le prestazioni non possono sempre essere uguali. Quando giochi ogni tre giorni non puoi preparare come vorresti le gare. Ci sono anche gli avversari e ogni squadra ha i suoi momenti di flessione. Credo che il 4-3-3 sia l’abito giusto per questa squadra, ma ci sono dei momenti dove devi anche cercare qualcosa di diverso. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili e alla fine tireremo le somme. Da domani dobbiamo pensare alla prossima gara. Credo solo nel lavoro quotidiano. E’ l’unica ricetta che conosco”.