Serie A – Risultati anticipi del sabato per la 31esima giornata

Disputati nella giornata di ieri i primi tre anticipi relativi al 31esimo turno di serie A, partite che hanno riguardato soprattutto la bassa classifica, ma ecco i risultati registratisi:

Spezia – Venezia 1-0

Lazio- Sassuolo 2-1

Salernitana – Torino 0- 1

Con l’ennesima sconfitta subita, campani e lagunari hanno, oramai un piede in serie B. Infatti il Venezia è penultimo e la Salernitana ultima, a sette giornate dal termine, sembra impossibile per entrambe le squadre, una rimonta. Buon successo, invece, per la formazione di Sarri che scavalca momentaneamente l’Atalanta, portandosi al quinto posto in attesa del match tra bergamaschi e azzurri di Spalletti. Nella domenica calcistica odierna che si aprirà alle 12,30 con il derby toscano Fiorentina -Empoli, spicca la supersfida Juventus – Inter , posticipo delle 20,45, allo Stadium di Torino. I bianconeri con una vittoria, sorpasserebbero i nerazzurri, salendo al terzo posto. Molto interessante anche Atalanta vs Napoli delle ore 15, con l’undici partenopeo che spera di proseguire la striscia di vittorie delle recenti giornate, per cullare un sogno. La trentunesima giornata di campionato avrà il suo epilogo domani con le ultime due gare Verona vs Genoa e Milan vs Bologna.