Radiomercato – Kvaratskhelia, giovane attaccante georgiano, ad un passo dal Napoli

Dai rumors di mercato delle ultime ore si registra il possibile passaggio al Napoli, per la prossima stagione, dell’attaccante georgiano, appena ventunenne, Khvicha Kvaratskhelia, oggi in forza alla Dinamo Batumi. A sentire il noto giornalista Paolo Del Genio, questo giocatore è fortissimo, possiede una progressione straordinaria, un ottimo dribbling ed è veloce forse più di Osinhen. A suo dire se a luglio arrivasse alla corte di Spalletti sarebbe un grandissimo colpo di mercato per il Napoli. Dunque, il condizionale è sempre d’obbligo, Giuntoli avrebbe già chiuso i primi due colpi: Olivera e appunto Kvaratskhelia. Il ruolo dell’attaccante georgiano è quello di esterno d’attacco e può giocare, sulla corsia mancina, come erede Lorenzo Insigne.