Kvaratskhelia non prenderà parte alla prima gara della stagione

La società sportiva calcio Napoli comunica che Kvicha Kvaratskhelia ha svolto parte del lavoro in gruppo, parte personalizzato per un affaticamento e non prenderà parte alla trasferta di Frosinone.

La società partenopea comunica anche che Gaetano ha svolto lavoro personalizzato in palestra e personalizzato in campo. Il resto del gruppo dopo una prima fase di attivazione ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico.

TuttoMercatoWeb.com