Serie A: l’Inter risorge allo Stadium, per i bookie nerazzurri favoriti per lo scudetto su Milan e Napoli

ROMA – La vittoria dell’Inter in casa della Juventus può cambiare ancora una volta gli equilibri in Serie A. Il successo dei nerazzurri, infatti, ha rilanciato le ambizioni tricolori degli uomini di Inzaghi che, nonostante il ritardo da Milan e Napoli, tornano ad essere favoriti per lo scudetto: i betting analyst di 888sport.it vedono l’Inter favorita con la conquista dello scudetto che vale 2,40 volte la posta davanti ai rossoneri a quota 2,50. Più indietro il Napoli, che nonostante il successo sull’Atalanta è offerto vincitore a 3,50. Crolla, invece, la Juventus che dopo la sconfitta proprio contro l’Inter ha ormai detto addio alla possibilità di una clamorosa rimonta con lo scudetto su 888 a 16 volte la posta.