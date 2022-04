Serie A: l’Inter festeggia in Coppa Italia e per lo scudetto è sempre più sola, Milan insegue, Napoli fuori dai giochi

ROMA – Il 3-0 arrivato nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan può rappresentare un punto di svolta anche per la corsa scudetto. Il successo nel derby dà infatti fiducia alla squadra di Inzaghi, che in Serie A vede i rossoneri a due punti con la partita di Bologna ancora da recuperare. Ecco perché i betting analyst di 888sport.it vedono i campioni in carica favoriti per il bis, in quota a 1,40, nonostante una situazione di classifica tuttora non favorevole. Segue il Milan, capolista ma svantaggiato, proposto da 888 a 3,75, mentre il pari contro la Roma sembra aver messo fuori gioco definitivamente il Napoli, per cui la rimonta-scudetto paga 10 volte la posta. RED/Agipro