Coppa Italia – Sarà INTER vs JUVENTUS, la finalissima tricolore della competizione

Nella seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia, disputata, ieri sera, allo Stadium di Torino, i padroni di casa bianconeri hanno bissato il successo del match di andata, vincendo per 2 a 0, contro la Fiorentina, acquisendo così il diritto di giocare la finalissima con l’Inter, il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Le reti, un per tempo, sono state siglate dall’ex Bernardeschi e dal terzino Danilo sul tramonto della partita. Un derby d’Italia, quale atto finale di questa competizione tricolore non si vedeva dal 1975.