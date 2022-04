Con una rete di Simone Verdi, allo scadere del match, la Salernitana di Davide Nicola, in Friuli, ha fatto suo il recupero contro l‘Udinese, valevole per la 19esima giornata di campionato, non giocato, causa covid. Grazie a questo risultato la squadra campana aggancia, in classifica, Il Genoa e il Venezia, a quota 22 punti, ma il quartultimo posto, occupato dal Cagliari, dista ancora sei lunghezze.