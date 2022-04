Napoli – Elmas: “Bisogna vincere le partite con la cazzimma”

A Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro è stato intervistato il centrocampista macedone del Napoli, Eljif Elmas, il quale sta giocando con più continuità rispetto al passato e con buonissimi risultati. Vediamo, ora, quanto da lui dichiarato ai microfoni dell’emittente radiofonica:

“Contro l’Atalanta, a Bergamo, abbiamo raggiunto con merito il nostro obiettivo pur non giocando al massimo ma era una partita difficile e troppo importante per noi. Fino al termine le partite saranno tutte difficili ma siamo coscienti della nostra forza e tenteremo di vincere il più possibile senza badare ai fronzoli e al bel gioco. Talvolta si può pure non giocare bene ma serve vincere le partite, con un po’ di quella che a Napoli chiamano “cazzimma”. L’allenatore ha molta fiducia in me, posso giocare in diversi ruoli non c’è problema. Mi piace fare il trequartista, ma sto bene anche alto a sinistra. Con la Macedonia faccio di tutto: esterno, attaccante, insomma quel che serve. Sono felice per il gol segnato domenica ma sarò ancora più felice se, tra qualche, mese vedrò la gente per strada ebbra di gioia, dopo oltre trent’anni di attesa.”