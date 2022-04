LE INTERVISTE – Fiorentina, Italiano: “Andare a Napoli col timore di uscire con le ossa rotte ci ha fatti stare sul pezzo”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli: “Sono davvero felice per quello che ho visto oggi in campo, per come ci siamo confermati dalla partita di San Siro perché avevo chiesto di dare continuità e la squadra l’ha fatto. Oggi è stata una grande impresa per noi, in un grande stadio contro una grande partita”.

Cosa si porta dietro dalla partita?

“Le soddisfazioni sono tante perché vieni qua e temi di uscire con le ossa rotte. Avere quel timore ti fa stare concentrato, sul pezzo, poi se fai queste prestazioni rimani soddisfatto. Abbiamo ritrovato concretezza e quando sei così cinico le partite le puoi portare a casa: ci siamo riusciti”.

Il gol di Cabral?

“Penso che il suo sia un percorso normale per chiunque arriva in un ambiente nuovo, in un calcio diverso con un sistema di gioco che richiede tempo. È in grande crescita soprattutto dal punto di vista fisico: sta facendo vedere le sue qualità. Partita positiva la sua”.

Tanti duelli uno contro uno su lanci lunghi.

“Sapevamo che forzando il recupero palla potevamo concedere profondità ad Osimhen, sono stati bravissimi i difensori a limitare un calciatore che può mettere in difficoltà chiunque. Sappiamo che qualche rischio c’è, ma quando si è così concentrati alla fine esci fuori con prestazioni di livello. Già dal riscaldamento i ragazzi erano concentrati al massimo”.

Mentalità per vincere?

“In certe partite arroccarsi dietro e aspettarsi un errore dell’avversario paga poco. Se lasci spazio al Napoli diventa pericoloso. Dopo l’1-1 ho percepito che lo stadio poteva spingerli e ho inserito giocatori di qualità: la scelta ha ripagato, Ikoné è stato concretissimo segnando un minuto dopo essere entrato”.

L’obiettivo Europa?

“Ci siamo perché siamo sempre stati in quella zona. Mancano poche partite e non vedo perché non mollare: ce lo meritiamo”. TME