LE INTERVISTE – Fiorentina, Cabral: “Sono in fiducia, da Italiano imparo tanto. Obiettivo? Vincerle tutte”

Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, dopo il colpaccio in casa del Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: “Sono molto felice, abbiamo fatto una grande partita e abbiamo meritato la vittoria in uno stadio grande come questo contro una grande squadra. Ho grande fiducia in questo momento, anche per questo mi è riuscita la giocata del gol. Ho spostato la palla e mi è riuscito il tiro dopo il passaggio di Maleh”.

Un gol alla Ronaldo?

“Preferisco dire di no, Ronaldo è Ronaldo. Io devo stare tranquillo”.

Cosa ti dà Italiano?

“Imparo ogni giorno con lui in allenamento. Sto ottenendo fiducia e applico ciò che mi chiede”.

Dove vuole arrivare la Fiorentina?

“Vogliamo vincerle tutte, abbiamo una grande squadra e pensiamo solo a questo”.

