NAPOLI-FIORENTINA, LE PAGELLE: FABIAN COME MICHU, OSIMHEN ISOLATO. MARIO RUI TROPPO IN DIFFICOLTÀ

OSPINA sv Tre tiri francamente imparabili

RRAHMANI 5: Il più attento e puntuale della retroguardia nella prima frazione di gara, perde però una sanguinosa palla che dà il là al terzo gol di Cabral.

KOULIBALY 5: Troppo molle in occasione del vantaggio viola. Sbaglia diversi appoggi. Non in giornata, non dominante come suo solito.

ZANOLI 5: Bada più alla fase difensiva, proponendosi poco e male in avanti.

MARIO RUI 4,5: In costante difficoltà sul suo lato contro Nico Gonzalez, da cui nascono due dei tre gol viola. (GHOULAM SV)

FABIAN 4: Michu bis: inspiegabilmente da solo in area su imbeccata di Zielinski, non prova il tiro, cercando un assist improbabile, con la porta completamente spalancata (MERTENS 6: Entra e dà subito la scossa al match con un grandissimo gol.)

LOBOTKA 5: Insolitamente in difficoltà rispetto ai suoi standard. Scivola in occasione del terzo gol della Fiorenina.(DEMME SV)

ZIELINSKI 5: Il polacco sempre troppo basso, va ad ingolfare gli spazi, rende difficile l’uscita e non supporta Osimhen e Insigne troppo soli. Nonostante ciò, confeziona due assist deliziosi prima per Osimhen e poi per Fabian.

INSIGNE 6: Qualche buona iniziativa e spunto interessante ad inizio match, il più pericoloso dei suoi lì davanti.. Ma anche lui lascia Osimhen troppo solo, non trovando mai la giocata giusta.

OSIMHEN 6 Perde il duello con Igor e tanti palloni, movimenti non buoni in area, un gol sbagliato di testa su assist di Zielinski ad inizio match, che poteva cambiare l’inerzia della gara. Poco accompagnato, s’inventa il bello ma inutile gol del 2-3. L’ultimo a mollare)

POLITANO 5: Troppo largo e lontano da Osimhen, accompagna poco il gioco offensivo.( LOZANO 5: Prova a dare un po’ di brio e vivacità alla manovra offensiva, ma poco lucido e preciso nelle decisioni finali)