Europa – Roma unica superstite italiana nelle Coppe, anche l’Atalanta è fuori

Si sono disputati ieri gli incontri di ritorno dei quarti di finale di Europa e Conference League. L’Atalanta, impegnata in casa contro il Lipsia, in Europa League, è stata battuta dai tedeschi per 2 a 0, uscendo così dalla manifestazione. Mentre la Roma, di scena all’Olimpico contro i norvegesi del Bodo /Glimt, nell’ultima coppa europea nata quest’anno, ha vinto per 4 a 0 con un gol di Abram e una tripletta del giovane talento Zaniolo. I giallorossi approdano, pertanto alle semifinali di Conference League e saranno gli unici a rappresentare l‘Italia calcistica nel vecchio continente.