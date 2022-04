Anticipi della 33esima giornata di serie A – Vittorie per le due milanesi

Negli anticipi della 33esima giornata di campionato, entrambe le milanesi hanno vinto le loro rispettive partite senza patemi d’animo, proseguendo la corsa verso il titolo. L’Inter ha espugnato il terreno di gioco dello Spezia per 3 a 1, mentre il Milan, è tornato al successo dopo due pari di seguito, al Meazza, per 2 a 0 contro il Genoa, sempre più impelagato nelle zone basse della classifica. Quest’oggi, nel sabato santo, si giocheranno altre sei gare: si comincia alle 12,30 con Cagliari – Sassuolo, per finire alle 20,45 con Lazio -Torino. Questo turno avrà il suo epilogo soltanto nel lunedì dell’Angelo, con gli ultimi due posticipi in calendario che vedranno di fronte il Napoli e la Roma, alle 19, al Maradona e alle 21, l‘Atalanta contro il Verona.