Mercato Napoli – La Società prepara il rinnovo per Dries Mertens

Secondo alcune indiscrezioni, abbastanza attendibili, sembrerebbe che il Napoli abbia intenzione di prolungare l’avventura di Dries Mertens all’ombra del Vesuvio, sottoponendogli un rinnovo contrattuale, ridimensionato, data l’età dell’attaccante. A tal proposito, il famoso giornalista napoletano pluritifoso azzurro Carlo Alvino, ai microfoni della Radio ufficiale del Napoli, ha confermato questa voce sull’idea della dirigenza partenopea di trattenere l’oramai figlio adottivo della città. D’altronde anche da parte del giocatore vi è la volontà di non lasciare la Campania. Sempre secondo quanto riferito da Alvino, a Mertens sarà proposto un ingaggio massimo di 1,5 milioni di euro più bonus per un anno con un’opzione per il secondo. Per fortuna. in questo caso, non ci sono procuratori che curano gli interessi del belga, per cui lui e soltanto lui tratterà con il Napoli.