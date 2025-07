Futuro azzurro – Emanuele Rao, classe 2006, ingaggiato a zero, dal Napoli dalla Spal, è stato girato in prestito al Bari

Il Napoli guarda sia al presente che al futuro della squadra. Manna sta lavorando con tanta abnegazione sul mercato, in ottica rafforzamento della rosa, tenendo, però d’occhio, anche le giovani promesse che potrebbero essere i prossimi campioni di domani. In questa ottica la SSCN ha ingaggiato a pametro zero, il 19enne Emanuele Rao, esterno, svincolotasi dalla Spal. Ritenuto un’autentica rivelazione del calcio italiano è stato girato in prestito alla compagine satellite del Bari. A tal propopsito è giunto anche il comunicato ufficiale della società biancorossa che recita:

” La SSC Bari comunica di aver acquisito dall’SSC Napoli, con la formula del prestito, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao, nato il 28.03.06, a Rovereto); l’attaccante si è unito ai nuovi compagni, in quel di Roccaraso, per mettersi agli ordini di mister Caserta”.

Malgrado la tenera età, Rao vanta, con la formazione emiliana, ben 67 presenze, 6 reti e 3 assist.Inoltre è ‘pure nel giro della Nazionale Under 19. Un grosso in bocca in lupo al questo talento di soli di 19 anni, per il quale prevedo una brillante carriera.