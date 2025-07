Napoli Calcio – La rosa è già in viaggio per raggiungere la località di Dimaro – Folgarida

Per il quattordicesimo anno consecutivo, la splendida località del Trentino, Dimaro Folgarida, che sorge ai piedi delle maestose Dolomiti di Brenta, ospiterà il ritiro precampionato del Napoli edizione 2025/26. Tutti i componenti del Napoli Calcio, rosa disponibile, tecnico, staff e dirigenti sono già in viaggio per la Val di Sole. La partenza, tre ore fa, dall’aeroporto di Capodichino, con un volo per Verona, poi traferimento in pullman per arrivare nela sede del ritiro, che si protrarrà fino al 27 di questo mese. I Campioni d’ Italia alloggeranno, come sempre, all’ hotel Rosatti ubicato al centro del caratteristico borgo trentino e si alleneranno allo “Stadio Comunale di Carciato, lo SKI.IT Arena, tutti i giorni a partire dalle 10:00 al mattino e dalle 17:30 nel pomeriggio, salvo cambiamenti di programma.