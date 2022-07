NAPOLI – Il neo acquisto Osigrad è a Dimaro, il benvenuto dei compagni al norvegese

Dopo aver effettuato le visite mediche, il nuovo acquisto del club di De Laurentiis, Ostigrad si è recato nel ritiro del Napoli , in quel di Dimaro, per iniziare l’avventura napoletana, come quarto centrale di difesa della squadra di Spalletti e conoscere tutto l’ambiente., il norvegese ha ricevuto il benvenuto dei nuovi compagni che lo hanno incoraggiato e rassicurato sulla validità della sua scelta di indossare la casacca azzurra. Il calciatore proveniente dal Brighton, quest’anno, ha giocato tra le fila del Genoa, poi retrocesso in B, tuttavia la sua stagione non è stata affatto fallimentare. Certamente Napoli è ben altra piazza rispetto a quella rossoblù ma Osigard ha le carte in regola per recitare la sua parte in caso di necessità, del resto le opportunità ci saranno, visto che il Napoli sarà impegnato su tre fronti e disputerà, come minimo, una cinquantina di partite. Lo vedremo all’opera, in particolare nel prossimo ritiro di Castel di Sangro.