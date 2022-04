“La cena delle beffe” – La squadra azzurra ha promesso al presidente il massimo impegno nelle restanti gare

Si è consumata ieri sera, in quel di Pozzuoli, sullo sfondo di uno splendido scenario panoramico, la cosiddetta “Cena delle beffe“, parafrasando un famoso film, che ha soppiantato il ritiro, annunciato in un primo momento. Il patron azzurro che, ieri, di primo mattino si è recato a Castel Volturno per essere vicino ai giocatori e seguire gli allenamenti, cosa che farà fino a sabato mattina, prima del match di campionato con il Sassuolo, in serata ha incontrato nuovamente la squadra in questa prima riunione di gruppo ed ha strappato ai calciatori la promessa di un pronto riscatto nelle restanti quattro gare da giocare. La squadra metterà il massimo impegno per blindare la posizione Champions che è molto vicino, magari cercando di consolidare la terza posizione che anche in termini economici ha più valore del quarto posto. Aurelio De Laurentiis, nel suo discorso ha affermato: ” Ragazzi, prendiamoci la Champions, visto che in due anni abbiamo dovuto fronteggiare una situazione finanziaria difficile in cui la società ha perso ben duecentocinquanta milioni di euro”.

Fonte: Corriere dello Sport