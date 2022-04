MotoGP: a Jerez Marquez e Bagnaia cercano riscatto, in quota entrambi a caccia della prima vittoria stagionale

ROMA – Cinque gare e quattro vincitori. La MotoGP 2022 più equilibrata che mai, con Enea Bastianini pilota capace di imporsi in più di un’occasione. Tra i piloti che hanno conquistato un successo, però, mancano ancora Francesco Pecco Bagnaia e Marc Marquez, rispettivamente vicecampione nel 2021 e otto volte campione nel Motomondiale. Per la prossima tappa del mondiale, sulla pista di Jerez, lo spagnolo è quotato a 5,00 su Olybet.it, mentre la vittoria di Bagnaia vale 6 volte la posta.

Il favorito è però il francese Fabio Quartararo, vincitore in Portogallo e offerto a 2,15 dai bookmaker. La terza vittoria di Bastianini, riporta Agipronews, si gioca a 7, così come il primo posto di Jorge Martin. L’altra Ducati di Jack Miller è offerta a 10, insieme alle due Suzuki di Joan Mir e Alex Rins.