Serie B, strada in salita per il Benevento: il blitz sul campo del Monza vale 3,72 volte la posta

ROMA – Per il Benevento è l’ultima chiamata per la Serie A, o almeno per la promozione diretta. Lo scontro diretto di Monza non concede appello alla squadra di Fabio Caserta, precipitata a tre punti dal secondo posto dopo l’inattesa sconfitta di lunedì in casa contro la Ternana. Vincere, tra l’altro, potrebbe non bastare ai giallorossi, visto che la Cremonese con due successi contro Ascoli e Como sarebbe promossa senza dover guardare i risultati delle avversarie. Le quote di Planetwin365 sono dalla parte della squadra di Stroppa, con l’«1» a 1,95: se il pareggio vale 3,45, il blitz del Benevento sale a 3,72. Sul Monza, tra l’altro, convergono il 48% delle giocate, mentre solo il 25% degli utenti crede nel colpo dei campani. L’Under, invece, vale 1,80 volte la posta con l’Over a 1,90 in equilibrio, con il Goal avanti a 1,65 rispetto al No Goal a 2,11.

Nelle quote per il primo posto, il Benevento è schizzato a 450; ancora alla portata, invece, la promozione attraverso i playoff, in lavagna a 2,85 e dietro solo la Cremonese a 1,35 e al Monza a 1,95, oltre al Lecce a cui manca solo l’aritmetica certezza di giocare in Serie A da agosto.