IL PUNTO SULLA A – Trentasettesima giornata: Milan a 90 minuti dal titolo, Genoa in serie B

Ad eccezion fatta per le due ultime gare in programma quest’oggi, ossia Fiorentina – Sampdoria e Juve – Lazio, è andata in archivio pure la trentasettesima giornata di serie A, che ha visto retrocedere in cadetteria anche il Genoa, dopo il Venezia. Ora, le sentenze riguardano lo scudetto, da cui il Milan è separato solo da novanta minuti, dopo il successo, in casa, per 2 a 0, contro l’Atalanta e la terza formazione che accompagnerà i liguri e i lagunari in B. Anche il discorso Europa League e Conference League è tuttavia apertissimo. Ma veniamo ai risultati della domenica: il Napoli ha battuto per3 a 0 il Genoa, al Maradona nelll’Insigne day, spingendo nel baratro il grifone, nel derby emiliano successo esterno del Sassuolo a Bologna per 3 a1, quindi c’è stata la risposta dell’Inter a Cagliari, con un secco 3 a 1, alla vittoria dei rossoneri, costretti a rimandare la festa a domenica prossima. All’undici di Pioli basterà un punto a Reggio Emilia, contro i neroverdi per cucirsi sulle maglie lo scudetto 2021/22. Per la salvezza, lotta tra Salernitana e Cagliari, con i granata favoriti sui sardi.