Ultima giornata di serie A – Spezia – Napoli si giocherà domenica 22 maggio, alle ore12,30

Nell’ultima giornata del massimo campionato italiano, il match tra Spezia e Napoli, una sorta di amichevole, si disputerà allo stadio Alberto Picco, alle ore 12.30, quale anticipo domenicale dell’ora di pranzo. La società Spezia Calcio rende noto che le autorità locali hanno disposto l’apertura della vendita, per il settore ospiti, da stamane, al costo di 30 euro, sui canali on line, sul sito vivaticket.it e presso tutte le ricevitorie autorizzate; inoltre, per l’acquisto degli stessi, non sarà più necessario il possesso della fidelity card del Napoli.