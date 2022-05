Luca Marchetti: “Koulibaly, Barcellona è l’ipotesi più concreta, ma l’offerta potrebbe non essere congrua per il Napoli…”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista

“Il mercato chiuderà il 1 settembre, con 4 partite giocate, poi ci saranno 11 gare senza mercato e poi al 1 febbraio si aprirà di nuovo il mercato! Questo inciderà e potrebbe far cambiare le strategie alle società.

Meret? Ha mercato, non so a che cifre potrebbe essere venduto. Chiede di non giocarsi sistematicamente il posto con un altro portiere, ma se non dovesse rinnovare il contratto col Napoli, mercato ce l’ha.

Juan Jesus? La linea difensiva va rivista. C’è l’incognita Koulibaly che ha offerte prima di tutto per cui c’è da capire come andrà. Juan Jesus può rinnovare: ha esperienza, è affidabile e non ha costi eccessivi. Zanoli ha dimostrato di essere pronto e il Napoli lo terrà e poi attendiamo novità su Olivera. De Laurentiis continua a dire che non è fatta, ma il tempo ci dirà la verità.

Koulibaly? Il Barcellona non può fare grandi cose, ma può operare sul mercato. Non sarebbe semplice, ma il Barcellona è al momento l’ipotesi più concreta, ma non credo che la cifra offerta può essere ritenuta congrua dal Napoli.

Berardi andrà via da Sassuolo e Napoli può essere una soluzione. Per sostituire Insigne non si può sperare che Kharaskelia sia un buon giocatore. Il Napoli vuole prendere giocatori validi, che possano diventare importantissimi in azzurro. Berardi quest’anno può fare il salto di qualità, il Sassuolo è bottega carissima e lo stesso calciatore non credo ti faccia risparmiare sul salario. Veretout è sempre stato in orbita Napoli, non mi sembra più centrale nella Roma per cui è un nome che può tornare”.