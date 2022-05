ANTEPRIMA PARTITA SPEZIA vs NAPOLI, campani e liguri in campo per una sorta di amichevole

Siamo oramai alla fine di questo campionato edizione 2012/22, un torneo, benchè livellato in basso, rivelatosi incerto sino al termine, con ancora diversi verdetti da emanare, primo fra tutti chi tra le due milanesi si fregerà del titolo di campione d’Italia, con i rossoneri, tuttavia, super favoriti. Inoltre dovremo conoscere la terza squadra che farà compagnia a Venezia e Genoa in B e le le formazioni che parteciperanno all’Europa e Conference League. La trentottesima e ultima giornata di A prenderà il via già questa sera con l’anticipo Torino – Roma, mentre le altre partite si divideranno tra domani e domenica. Ma veniamo alla gara che ci interessa, ossia Spezia – Napoli, gara che si disputerà dopodomani alle 12,30, la quale, per la classifica, non ha nulla da dire, per cui campani e liguri si sfideranno in una sorta di amichevole senza assillo del risultato. Con la salvezza già raggiunta i padroni di casa festeggeranno l’evento davanti ai propri tifosi che saranno grati all’allenatore Motta, capace di approdare, con anticipo, nel porto della tranquillità. Il tecnico brasiliano darà certamente modo ai giocatori che hanno giocato meno di mettersi in luce, magari mandando in campo anche qualche giovanissimo dalle belle speranze. Tra i pali, forse invece di Provedel ci sarà Zoet, protetto dalla difesa composta da Amian, Erlic, all’addio alla squadra spezzina e Salva Ferrer, con il giovane Bertola che potrebbe completare la coppia centrale arretrata. A centrocampo Maggiore dovrebbe far coppia con Sala, con Bourabia pronto a subentrare, infine, in fase offensiva il trio Antiste, Agudelo e Verde, dietro la punta Manaj. Nel finale di gara probabile passarella per il terzo portiere Peter Zovko. Dal canto suo Spalletti, confermando il canonico modulo 4/2/3/1, non potrà contare sul messicano Lozano, volato in patria per operarsi alla spalla., per cui ci sarà il ritorno sulla corsia destra di Matteo Politano. Per il resto stessa formazione che ha battuto il Genoa con un solo dubbio a centrocampo che vede un ballottaggio tra Anguissa e Lobotka. In avanti ancora una volta giocheranno insieme Mertens e Osimhen, anche se il nigeriano, ultimamente ha accusato un piccolo stato influenzale. Vediamo pertanto le possibili formazioni iniziali che calcheranno il terreno di gioco del Picco:

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Reca, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Sala; Verde, Antiste, Kovalenko; Manaj. All. T. Motta

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

E’ tempo di numeri, quindi analizziamo le statistiche e le curiosità di questo match: non sono tantissimi i precedenti tra queste due squadre, infatti Spezia e Napoli contano soltanto 16 incontri, in passato tra serie A, B, Coppa Italia e Supercoppa di C1. Il bilancio vede in vantaggio gli azzurri con sette successi contro 5 dei liguri, quattro i risultati di parità. Nello scorso campionato ikl Napoli si impose a La Spezia per 4 a 1, mentre nella partita di andata a Fuorigrotta, ci fu la rocambolesca vittoria della squadra di Motta, grazie ad un’autorete di Juan Jesus. Come ormai tutti sanno quella di domenica costituirà l’ultima presenza di Lorenzo Insigne con la casacca della sua squadra del cuore, un addio o un arrivederci? Beh, come spesso sono solito dire, questo lo scopriremo solo vivendo!