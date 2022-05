LE INTERVISTE – Spezia, Erlic: “Grande commozione, ringrazio il mister e i tifosi per quanto vissuto qui”

Il difensore dello Spezia Martin Erlic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il k.o. per 0-3 tra le mura amiche contro il Napoli: “Mi sono commosso tanto, ho rivisto tutto quello che ho vissuto da quando sono arrivato. La gente vive per questa maglia e ha apprezzato il mio impegno. La salvezza per noi è come uno scudetto. Non posso fare altro che ringraziare i tifosi, che mi hanno trasmesso amore per la maglia. Anche se sono grande e grosso, sotto sotto ho una grande emozione. Qui sono diventato un giocatore da Nazionale: grazie a Italiano, a Thiago Motta e ai tifosi. Sono arrivato giovane in Italia, devo continuare a lavorare. Ho ringraziato il mister: anche lui ha pianto nonostante sia grande e grosso e credo che sia una cosa bellissima. Futuro? Adesso stacco un po’ di giorni e poi ho la Nazionale. Sono del Sassuolo, è un club importante e che punta sui giovani e poi vedremo”.

TuttoMercatoWeb.com