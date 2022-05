Risultati dell’ultimo sabato di serie A – Juve e Atalanta in caduta libera

Questi i risultati degli anticipi dell’ultimo sabato stagionale di serie A:

Genoa – Bologna 0-1

Fiorentina – Juventus 2-0

Atalanta – Empoli 0-1

Lazio – Verona 3-3

Grazie alla vittoria sui bianconeri la formazione di Vincenzo Italiano conquista l’Europa con l’accesso alla Conference League, mentre i bergamaschi restano fuori da ogni competizione continentale. Oggi ultimi verdetti, in ballo lo scudetto e la salvezza. La domenica pallonara si aprirà alle 12,30 con Spezia – Napoli, quindi, alle 18, lo scontro diretto a distanza per il titolo tra le due milanesi con l’Inter che ospiterà la Sampdoria ed il Milan che farà visita al Sassuolo, alla ricerca del punto scudetto. In serata le restanti gare Venezia – Cagliari e Salernitana – Udinese. Rossoblù e granata si giocheranno la permanenza in massima serie.