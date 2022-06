Finalissima intercontinentale – L’Argentina travolge l’Italia e si aggiudica il terzo trofeo della storia di questa manifestazione

Brutto tonfo dell’Italia di Mancini, a Londra, nella Finalissima tra le squadre vincitrice del campionato europeo e della Copa America; gli azzurri di capitan Chiellini, alla sua ultima partita con la nazionale, sono stati sconfitti per 3 a 0 da Messsi e soci, in virtù dei gol realizzati da Lautaro Martinez, Di Maria e Dybala. Per l’Italia finisce un ciclo, il futuro, adesso, è dei giovani dalle belle speranze che il Ct marchigiano dovrà assemblare per formare una squadra che possa risalire la china e tornare ai livelli che competono ad una formazione blasonata come l’Italia, Italia che per la seconda volta di fila non parteciperà al campionato Mondiale. Ieri nessuno dei nostri è stato all’altezza della situazione, neanche una sufficienza in pagella per gli uomini schierati da Mancini, i quali hanno subito passivamente la superiorità dell’Argentina trascinata, come sempre, dall’estro dell’evergreen Lionel Messi. Dov’è finita la nazionale dei trionfi di Spagna e Germania? Amici miei siamo alla frutta!