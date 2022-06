Napoli – Spalletti molto preoccupato dal nodo rinnovi Ospina e Mertens

C’è molta ansia in casa Napoli per il delicato problema dei rinnovi di alcuni calciatori, ritenuti importanti dal tecnico toscano. Ovviamente parliamo dei vari Mertens, Koulibaly, Ospina, Fabian Ruiz. Se Il belga e il colombiano non hanno, attualmente più vincoli con la società azzurra e quindi potrebbero andar via a parametro zero, come accaduto per Insigne, il difensore senegalese e il centrocampista spagnolo hanno il contratto in scadenza a giugno dell’anno prossimo e difficilmente lo rinnoveranno. L’ipotesi più probabile è quella che vadano a scadenza per poi, vendersi al miglior offerente nella stagione 2023/24.Pur avendo fiducia nell’operato del club partenopeo che ha già speso 40mln di euro per l’acquisto di due nuovi giocatori e per il riscatto di Anguissa, Spalletti che è partito per le vacanze estive, si è detto preoccupato riguardo al nodo rinnovi, timoroso che Mertens, Ospina e forse Koulibaly possano abbandonarlo.

Fonte : Gazzetta dello Sport