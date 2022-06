Gli interventi di Luigi Salomone, Fabrizio Lucchesi a Sebino Nela a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Luigi Salomone, giornalista

“Sarri cerca qualche altro giocatore del Napoli, pertanto prenderebbe Zielinski. Inoltre con Luis Alberto ha avuto problemi più tattici che caratteriali. Penso che i giocatori dopo 5/6 anni in una stessa squadra debbano andare via per giovarne. Io non so che valutazione si faccia dei due. Da un eventuale Zielinski-Luis Alberto ci guadagnerebbero entrambe. Se continui a fare 4-2-3-1 Luis Alberto può giocare trequartista oppure può giocare anche al fianco di Anguissa. Zielinski è un giocatore altrettanto bravo e nel 4-3-3 di Sarri non avrebbe problemi ad adattarsi. Se dovesse arrivare qualche giocatore dal Napoli il tecnico toscano sarebbe molto felice. Percentuale di uno scambio Luis Alberto-Zielinski? 40%. Penso ci siano più possibilità per Mertens che si potrebbe liberare a zero. Potrebbe fare sia il vice Immobile che giocare nell’attacco a tre. È in grado di fare anche l’eaterno, conosce i movimenti. Qui a Roma si è convinti che sia una mossa dei procuratori per far alzare l’offerta del Napoli che è bassina”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fabrizio Lucchesi, dirigente

“Scudetto? Conciliare tagli, ridimensionamento ed ascesa in classifica è difficile. Per vincere le partite e i campionati servono i giocatori, i quali costano. L’espressione di Spalletti credo sia stata abbastanza emblematica. Io quella del presidente non la leggo come un’affermazione, ma come uno stimolo. Al secondo anno a Napoli Spalletti potrebbe dare qualcosa in termini di continuità perché c’è un lavoro che ti porti dietro dall’anno prima. Però se cambi troppi giocatori nasce un problema. Non credo che il Napoli sia prossimo a lottare per lo scudetto. Vuole avviare un rinnovamento, ma dipende da come viene portato avanti. Dipende da chi va via e chi arriva. Giuntoli è uno dei direttori sportivi italiani più bravi. Il Napoli ha qualche buon giocatore, qualcosa gli chiederò”.

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Sebino Nela “Abbiamo vinto gli Europei, ma ci sono state delle giornate complicate, siamo arrivati a vincerli con i rigori. Non so cosa sia accaduto dopo l’Europeo, perché abbiamo perso punti contro Irlanda Del Nord, Bulgaria e perso lo scontro diretto con la Macedonia.

Ostigard? Se il Napoli sta cercando qualcuno per la panchina potrebbe essere un buon acquisto. Potrebbe fare bene in caso di bisogno, ci sono tante coppe e partite da giocare. Chi parte meglio tra Napoli e Roma? Ogni stagione è a sè. La stagione della Roma è stata positiva solo per la vittoria della Conference. Siamo abituati da una vita al fatto che appena finisce il campionato, inizia quello dei procuratori. Scambio Luis Alberto-Zielinski? Lo farei di corsa, amo i giocatori continui”.